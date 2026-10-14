За сентябрь мошенники похитили у жителей РТ полмиллиарда рублей

За сентябрь мошенники похитили у жителей Татарстана 533 миллиона рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о мошенничествах в интернете рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.

«За сентябрь мошенники похитили у жителей Татарстана 533 миллиона рублей. За девять месяцев этого года в общей сложности были похищены три миллиарда 776 миллионов рублей. Расследованы и направлены в суд уголовные дела по 2 989 IT-преступлениям, из них 271 возбуждено в отношении дропперов», – рассказал Радис Юсупов.

Он отметил, что, несмотря на снижение количества хищений по сравнению с прошлым годом, суммы ущерба снизились незначительно.

«Это говорит о том, что мошенник продолжает похищать крупные суммы у своих жертв», – добавил сотрудник МВД.