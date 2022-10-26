За семь ярмарочных дней в Татарстане реализовано сельхозпродукции на 724 млн рублей

В Татарстане с 10 сентября каждую субботу проходят осенние сельскохозяйственные ярмарки. За семь ярмарочных дней было реализовано фермерской продукции на общую сумму 723,9 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По итогам семи ярмарок реализовано 9 564,4 тонны овощей, в том числе 6 587,4 тонны картофеля, 2 тыс. тонн лука, 880 тыс. штук яиц, 109,1 тонны разливного молока, 730 тонн мяса, в том числе 448,4 тонны говядины», – отметили в министерстве.

Для завоза сельхозпродукции на торговые площадки было задействовано 7 194 единицы автотранспорта. Товары привозят 32 муниципальных района республики, агрохолдинговые предприятия и малые формы хозяйствования.

Ярмарки проходят на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска. Кроме того, с различной периодичностью они организовываются в 26 районах.

Работа сельскохозяйственных ярмарок продлится до 24 декабря.