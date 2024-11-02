За семь ярмарочных дней в РТ горожане купили сельхозпродукцию на 556 млн рублей

За семь ярмарочных дней в Татарстане фермеры продали сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 556,3 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По итогам семи ярмарок реализовано более 4,7 тыс. тонн овощей, в том числе свыше 3 тыс. тонн картофеля, а также 116,8 тонны разливного молока, 334,6 тонны сахара, около 1,3 млн штук куриных яиц, 533,2 тонны мяса, включая 300,4 тонны говядины», – говорится в сообщении.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки проходят с 14 сентября на 13 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамского района и с различной периодичностью в других муниципалитетах республики.

Ярмарочные площадки в Казани сегодня осмотрел министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Торговля открылась в шесть утра. Фермеры предложили горожанам мясные и молочные продукты, овощи, мед, крупы и другую сельхозпродукцию по ценам ниже розничных.

Для проведения ярмарок было задействовано 6,8 тыс. единиц транспорта.

Работа сельскохозяйственных ярмарок продлится до 29 декабря.