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За семь ярмарочных дней в РТ горожане купили сельхозпродукцию на 556 млн рублей
За семь ярмарочных дней в Татарстане фермеры продали сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 556,3 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«По итогам семи ярмарок реализовано более 4,7 тыс. тонн овощей, в том числе свыше 3 тыс. тонн картофеля, а также 116,8 тонны разливного молока, 334,6 тонны сахара, около 1,3 млн штук куриных яиц, 533,2 тонны мяса, включая 300,4 тонны говядины», – говорится в сообщении.
Осенние сельскохозяйственные ярмарки проходят с 14 сентября на 13 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамского района и с различной периодичностью в других муниципалитетах республики.
Ярмарочные площадки в Казани сегодня осмотрел министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Торговля открылась в шесть утра. Фермеры предложили горожанам мясные и молочные продукты, овощи, мед, крупы и другую сельхозпродукцию по ценам ниже розничных.
Для проведения ярмарок было задействовано 6,8 тыс. единиц транспорта.
Работа сельскохозяйственных ярмарок продлится до 29 декабря.
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