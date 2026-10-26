За семь ярмарочных дней в РТ фермеры продали сельхозпродукцию на 871 млн рублей

Одна из казанских сельхозярмарок, прошедших осенью 2021 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане за семь ярмарочных дней фермеры реализовали сельскохозяйственную продукцию на 871,5 млн рублей. Существенно увеличился завоз на ярмарки социально значимых товаров, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Завоз говядины увеличился на 15,8% и составил 345,2 тонны, свинины – на 16,5%, колбасных изделий – на 19%, муки – на 21,4%, гречки – на 27,4%, сливочного масла – на 16,8%, подсолнечного масла – на 13,8%. Объем завоза яиц составил 994,5 тыс. штук, что на 37,8 тыс. штук больше прошлогоднего уровня», – говорится в сообщении.

Кроме того, 24 октября Татпотребсоюз организовал поставку гречки практически на все основные площадки ярмарок. В целом за семь ярмарочных дней было завезено 22,1 тонны гречки.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки начали работу 12 сентября. Они проходят по субботам на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска.

Ярмарки являются одним из самых востребованных форматов сбыта сельскохозяйственной продукции в республике, что соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

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