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За семь ярмарочных дней татарстанцы приобрели сельхозпродукцию на 568 млн рублей
За семь ярмарочных дней фермеры Татарстана продали сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 568,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«Реализовано 5656,4 тонн овощей, в том числе 3723,3 тонн картофеля, 405,5 тонн разливного молока, 392,3 тонн сахара, 548,5 тонн мяса, в том числе 320,4 тонн говядины», – отметили в министерстве.
В организации ярмарок были задействованы 35 муниципальных районов, 6712 единиц транспорта.
Осенние сельхозярмарки начали работу 9 сентября и продлятся до 23 декабря. Они проходят каждую субботу на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска.
Кроме того, с различной периодичностью ярмарки проводятся в 26 районах.
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