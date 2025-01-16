Шадриков: Татарстан - лидер в ПФО по объему инвестиций в охрану окружающей среды

За прошедшие шесть лет из бюджетов всех уровней на природоохранные мероприятия в Татарстане направлено 71,8 млрд рублей. В том числе более 41 млрд – вклад республиканских предприятий. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на итоговой коллегии в Казани.

«С 2019 года мы активно работали над реализацией национального проекта «Экология». В рамках шести федеральных проектов выполнено 30 мероприятий на общую сумму более 21 млрд рублей. Помимо федеральных средств многие мероприятия проводятся за счет республиканского финансирования, местных бюджетов и внебюджетных источников», – заметил он.

По данным Шадрикова, за прошлый год доходы от экологических платежей без учета НДПИ в части углеводородного сырья составили 1,8 млрд рублей. Расходы на охрану окружающей среды превысили 11 млрд рублей.

«Татарстан - лидер в Приволжском федеральном округе по объему инвестиций в охрану окружающей среды», – отметил Шадриков.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 59 млрд рублей.