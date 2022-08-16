За семь месяцев заболеваемость сальмонеллезом в Татарстане выросла почти на 30%

В Татарстане в этом году зарегистрировали 260 случаев заражения сальмонеллами. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«В республике за истекшие семь месяцев 2022 года отмечается рост на 28,8% заболеваемости сальмонеллезами», – отметили в ведомстве.

Подавляющее большинство пациентов заразились из-за продуктов питания: съев курицу или яйца.

Врач-инфекционист, заведующая отделением Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Гюльнара Шарифуллина перечислила агентству, что первые симптомы сальмонеллеза – это недомогание, повышение температуры, рвота, боли в животе и жидкий стул.

От неудачного приема пищи до появления первых симптомов может пройти от шести часов до трех дней, период зависит от количества съеденных вместе с продуктом сальмонелл и их агрессивности.

«У детей болезнь проходит тяжелее, чем у взрослых. Они сильнее обезвоживаются, быстрее теряют жидкость из-за рвоты и поноса», – рассказала врач.

Врач посоветовала татарстанцам термически обрабатывать опасные продукты, ведь высокая температура убивает сальмонелл. В кафе и ресторанах лучше выбирать блюда без сырых яиц.