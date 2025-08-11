За семь месяцев в Татарстане зафиксировали 324 случая отравлений алкоголем

В Татарстане за первые семь месяцев 2025 года зарегистрировано 324 случая острых алкогольных отравлений, что на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Большинство пострадавших — взрослые (83%), подростки составили 9%, дети — 8%. Мужчины — 76,5% от общего числа.

Среди несовершеннолетних больше всего случаев зафиксировано в Казани (26), а также в Нижнекамском районе и Набережных Челнах.

По социальному статусу: 26% пострадавших — безработные, 11% — работающие, 11% — пенсионеры, 12% — школьники, 3% — студенты, остальные — прочие категории.

По данным ведомства, в основном отравления вызваны этанолом (56%), неуточненным спиртом (35%), метанолом (6%) и другими веществами.

Смертность от алкогольных отравлений в республике снизилась: 104 случая за январь-июль 2025 года против 164 за тот же период 2024-го.