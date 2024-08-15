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Происшествия 15 августа 2024 16:38

За семь месяцев в Казани по вине водителей автобусов погибло два человека

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Фото: © «Татар-информ»

С января по июль 2024 года на дорогах Казани по вине водителей автобусов произошло 22 ДТП. В результате этих аварий погибли два человека, а еще 25 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.

«Превышение скоростного режима водителями общественного транспорта – причина большинства дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими», – отметил начальник отделения технадзора ОТН и РАС городской Госавтоинспекции Павел Назаров.

С 8 по 17 августа автоинспекторы Казани проводят профилактическую акцию «Автобус», направленную на предотвращение ДТП с участием общественного транспорта. Особое внимание будет уделено должностным и юрлицам, осуществляющим эксплуатацию общественного транспорта.

#ДТП #автобусы
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