За семь месяцев татарстанцы оформили автокредиты почти на 30 млрд рублей

Татарстан стал одним из регионов-лидеров по количеству автокредитов. С января по июль жители оформили займы на покупку автомобилей на сумму 28,7 млрд рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом в России за полгода выдано автокредитов на сумму 628,9 млрд рублей – на 71,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это рекордный показатель объемов выдачи автокредитов за семь месяцев года за всю историю наблюдений бюро.

Помимо Татарстана, в числе лидеров по количеству авто кредитов Москва (56 млрд рублей), Московская область (44,4 млрд рублей), Санкт-Петербург (38,2 млрд рублей) и Краснодарский край (28,7 млрд рублей).

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, рост выданных автокредитов связан с их падением весной прошлого года. Также влияние на этот фактор оказало возобновление госпрограммы льготного автокредитования.

«Стоит отметить и рост среднего чека автокредита, который демонстрирует наивысшие значения за последние месяцы», – подчеркнул Волков.