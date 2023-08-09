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Руc Тат
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Происшествия 9 августа 2023 10:34

За семь месяцев татарстанцам вернули более 43 млн рублей долгов по зарплате

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За семь месяцев 2023 года приставы Татарстана взыскали более 43 млн рублей с работодателей, которые не выплатили своевременно зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Так, компания по изготоволению пластмассовых изделий задолжала одному из работников зарплату на сумму 164 тыс. рублей. В результате мужчина подал в суд, а исполнительный документ предъявил приставам.

Судебный пристав вручил руководителю компании требование и сообщил о последствиях его неисполнения. Директор фирмы не стал усугублять ситуацию и выплатил долг перед сотрудником.

Фото: Пресс-служба республиканского Управления судебных приставов

#судебные приставы #долги по зарплате
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