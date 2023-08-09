За семь месяцев татарстанцам вернули более 43 млн рублей долгов по зарплате

За семь месяцев 2023 года приставы Татарстана взыскали более 43 млн рублей с работодателей, которые не выплатили своевременно зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Так, компания по изготоволению пластмассовых изделий задолжала одному из работников зарплату на сумму 164 тыс. рублей. В результате мужчина подал в суд, а исполнительный документ предъявил приставам.

Судебный пристав вручил руководителю компании требование и сообщил о последствиях его неисполнения. Директор фирмы не стал усугублять ситуацию и выплатил долг перед сотрудником.