За семь месяцев приставы взыскали с татарстанцев 9,6 млрд долгов

За семь месяцев 2023 года приставы Татарстана взыскали с должников 9,6 млрд рублей за неуплату долгов. Это на 1 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

В ведомстве рекомендуют проверять наличие или отсутствие долгов на сайте приставов в разделе «Банк данных исполнительных производств». Как указали в пресс-службе Управления, в этом году татарстанцы посещали банк данных 277 155 раз.

В случае обнаружения себя в списке должников необходимо позвонить по номеру 8(843) 514-92-21. За более полной информацией следует обратиться в отдел судебных приставов по указанному в базе данных адресу.