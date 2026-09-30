За семь месяцев 2026 года в отелях Татарстана переночевали 1,9 млн человек

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За семь месяцев текущего, 2026 года в средствах размещения на территории Татарстана переночевали 1,9 млн туристов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Анастасия Софьина.

«По официальным данным Росстата, за семь месяцев в средствах размещения республики ночевку совершили 1,9 млн туристов. Это на 14,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика численности размещенных в июне и июле показывает рост почти на 12% к прошлогоднему уровню», – отметила она.

По этому показателю Татарстан находится на первом месте в Приволжском федерльном округе и на пятом месте в России, добавила Софьина.

В число национальных проектов России входит и нацпроект «Туризм и гостеприимство». Нацпроекты – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.