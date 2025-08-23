За семь месяцев 2025 года в Татарстане снизилась детская смертность при ДТП

Традиционной для конкурса «Дети рисуют страну» является номинация «Мы – за безопасные дороги». Сегодня на церемонии награждения выступил временно исполняющий обязанности начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

«Мы очень признательны организаторам, что в конкурсе имеется номинация, связанная с обеспечением безопасности дорожного движения. И дети, создавая свои рисунки, повторяют ПДД, изучают их и тем самым познают азы безопасного поведения на дороге. В будущем это повлияет на состояние аварийности на наших дорогах», – заявил Бикмухаметов.

Так, по итогам семь месяцев этого года в Республике Татарстан погибло 7 детей, за аналогичный период 2024 года – восемь. Уменьшилось и число погибших детей-пешеходов: за семь месяцев погиб один ребенок-пешеход. За аналогичный период прошлого года погибли трое детей, отметил он.

«Снижение детской смертности и травм при ДТП произошло благодаря огромной работе, проводимой в детских садах и школах, а также и за счет таких конкурсов. Это приносит свои плоды», – подчеркнул временно исполняющий обязанности начальника управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану.