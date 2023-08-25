За семь месяцев 13 человек в Татарстане погибли на производствах

За семь месяцев 2023 года в Татарстане зарегистрировано 13 смертей и 45 случаев тяжелых травм на производствах. Однако показатель стабильно падает, несмотря большую концентрацию предприятий в республике, масштабные строительные работы и проводящиеся сельхозработы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявила глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова.

«У нас достаточно низкий уровень производственного травматизма. Здесь показатели — случаи со смертельным исходом. Если по Российской Федерации — 0,053, то в Республике Татарстан — 0,043, притом что республика имеет достаточно высокий промышленный потенциал», — заявила Зарипова.

По ее словам, смертельные случаи и инциденты с тяжелыми травмами в основном приходятся на обрабатывающую промышленность, добычу полезных ископаемых, транспортировку, хранение и строительство. Люди травмировались, работая со станками, оборудованием — из-за вращающихся и движущихся деталей.

«Большой процент — это, к сожалению, падения с высоты. Казалось бы, такой предотвратимый случай, но он занимает второе место среди причин, которые привели к травмам», — подчеркнула спикер.

Далее следуют ДТП и обрушения, обвалы материалов и земли.

Из-за нарушений на производствах за полгода к ответственности привлечено более 7 тыс. виновных лиц, возбуждено 63 уголовных дела, 24 уже отправлены в суд.