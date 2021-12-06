За семь лет в «Школе грамотного потребителя» обучились 20 тысяч татарстанцев

За семь лет работы «Школу грамотного потребителя» в Татарстане окончили 20 тысяч человек. Об этом сообщил сегодня руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов в прямом эфире в Региональной общественной приемной «Единой России».

«Мы имеем хорошую практику обучения собственников в рамках проекта „Школа грамотного потребителя“. Это жители, которые были заинтересованы в том, чтобы что-то изменить в своем доме. Почти за семь лет работы мы обучили порядка 20 тысяч человек. Сегодня очень сложно побудить собственников на решение каких-либо вопросов в сфере ЖКХ. Жителей домов что-то волнует, когда их коснется та или иная проблема: парковочное место, оплата счет-фактуры. А так многие люди не ходят на собрания собственников жилья, не участвуют в принятии решений», — проинформировал он.

Спикер отметил, что собственники квартир зачастую упускают из внимания необходимость выбора старшего по дому. Кроме того, из обращений жителей республики, поступающих в Центр общественного контроля, следует, что многие не осведомлены о том, когда и какие виды работ планируется провести в их доме в ходе капремонта. Текущий ремонт домов должен проводиться каждые 3-5 лет, а на деле он проводится через 15 лет, сказал Романов.