За семь лет рынку труда Татарстана нужно подготовить 171,5 тыс. человек

Ситуация на рынке труда Татарстана на данный момент характеризуется высоким уровнем занятости — 62,2%. Об этом на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательства рассказал первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Рустем Валиуллов.

Общая численность занятых превышает 2 млн человек. Сохраняется высокий спрос — 51,7 тыс. вакансий, а также низкий уровень предложения рабочей силы — 39,9 тыс. человек. Число зарегистрированных безработных не превышает 3,6 тыс.

«В этих условиях важна роль самих компаний по проактивному найму персонала и его удержанию», — подчеркнул докладчик.

На фоне рекордно низкой безработицы при дефиците трудовых ресурсов необходимо своевременно оценивать потребности на долгосрочную перспективу. На уровне республики уже с 2015 года формируется прогноз потребностей в подготовке кадров, который учитывают при формировании контрольных цифр приема в средние специальные учебные заведения.

«Сформирован прогноз потребностей подготовки кадров на 2025–2031 годы. Общая потребность в подготовке составляет 171,5 тыс. человек, в том числе потребность на 2025 год — 39,8 тыс. человек. В частности, в системе СПО — 22,1 тыс. человек, или 55%. Из общего прогноза [следует, что] потребность в кадрах высокотехнологических отраслей — 2,6 тыс. человек», — пояснил Валиуллов.

Первый замглавы Минтруда РТ также заметил, что в основном нехватку кадров испытывают такие области, как информационные системы и программирование, информационная безопасность, интеллектуальные интегрированные системы, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, химические технологии и материалы современной энергетики.