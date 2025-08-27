За семь лет на природоохранные мероприятия в Татарстане направлено почти 72 млрд рублей

Общий объем инвестиций в природоохранные мероприятия Татарстана за последние семь лет составил 71,8 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на пленарном заседании XX Всероссийской научно-практической конференции имени А.И. Щеповских в Казани.

«С 2019 года мы активно работали над реализацией национального проекта «Экология». На территории Татарстана в рамках шести федеральных проектов реализовано 30 мероприятий на сумму 21,6 млрд рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 17,2 млрд рублей и республиканского – 4,4 млрд рублей. Более 41 млрд рублей вложили предприятия региона – пример высокой социальной и экологической ответственности бизнеса», – рассказал он.

Шадриков назвал крупные мероприятия, которые воплощены в жизнь в Татарстане благодаря нацпроекту «Экология» и при поддержке Минприроды России. В их числе – мероприятия по федеральному проекту «Оздоровление Волги». В регионе построено и реконструировано 13 очистных сооружений, в числе которых – крупнейшие биологические очистные сооружения Казани.

«В этом году мы завершаем рекультивацию иловых полей, которая шла в комплексе с реконструкцией БОСК. Этот проект – пример интеграции научных проработок – научного совета Министерства экологии, инженерных и управленческих решений. Участие Академии наук РТ, выбор наилучших технологий через открытое обсуждение на научно-техническом совете и широкое информирование общества – гарант качества работ и социального доверия», – заметил Шадриков.

По федеральному проекту «Чистая страна» рекультивировано пять объектов негативного воздействия, в том числе три крупные свалки. Это свалка в селе Прости Нижнекамского района, свалка в Мензелинске и Самосыровский полигон в Казани.

«Рекультивация Самосыровского полигона с использованием системы активной дегазации и выработки электроэнергии – результат совместной работы бизнеса, науки, власти и общества. Каждый этап проходил экспертную оценку и получил поддержку со стороны жителей, что позволило повысить эффективность и снизить экологические риски», – заметил Шадриков.

По федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» с 2021 года в регионе проведена расчистка четырех водных объектов.

Пленарное заседание «Стратегия экологического баланса: текущие достижения и перспективные задачи природоохранной сферы» прошло сегодня на территории «Казань Экспо» в рамках XX Всероссийской научно-практической конференции имени А.И. Щеповских «Промышленная экология и безопасность».

2025 год – знаковый для экологической отрасли России. По указу Президента России Владимира Путина на смену национальному проекту «Экология» пришел национальный проект «Экологическое благополучие». Одновременно отмечаются три важных юбилея: 180-летие Русского географического общества, 65-летие Волжско-Камского биосферного заповедника и 80 лет со дня рождения выдающегося эколога А.И. Щеповских.

Конференция в двадцатый раз стала центральной научной и профессиональной площадкой для обсуждения экологических вопросов, объединив представителей власти, науки, бизнеса и общества.