За семь дней в Казани и Осиново выявлено 17 случаев загрязнения воздуха

Фото: Минэкологии Татарстана

В Казани и Зеленодольском районе выявлено 17 случаев загрязнения воздуха. Измерения проводились с 15 по 22 марта, сообщает Минэкологии Татарстана.

16 превышений по сероводороду зарегистрировано в селе Осиново с 18 по 21 марта. При нулевой скорости ветра максимальное ПДК достигало 2,05. В министерстве отметили, что по жалобам жителей передвижная экологическая лаборатория отправлялась в ночные выезды.

Еще одно нарушение выявлено на автоматической станции контроля на проспекте Шакирова. Тогда концентрация диоксида азота достигала 1,4.

«Информация о превышениях направлена в Волжско-Камское межрегиональное Управление Росприроднадзора и Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан», — отмечается в сообщении.

На остальных станциях превышений не замечено.