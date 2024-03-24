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За семь дней в Казани и Осиново выявлено 17 случаев загрязнения воздуха
В Казани и Зеленодольском районе выявлено 17 случаев загрязнения воздуха. Измерения проводились с 15 по 22 марта, сообщает Минэкологии Татарстана.
16 превышений по сероводороду зарегистрировано в селе Осиново с 18 по 21 марта. При нулевой скорости ветра максимальное ПДК достигало 2,05. В министерстве отметили, что по жалобам жителей передвижная экологическая лаборатория отправлялась в ночные выезды.
Еще одно нарушение выявлено на автоматической станции контроля на проспекте Шакирова. Тогда концентрация диоксида азота достигала 1,4.
«Информация о превышениях направлена в Волжско-Камское межрегиональное Управление Росприроднадзора и Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан», — отмечается в сообщении.
На остальных станциях превышений не замечено.
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