За семь часов на выборах в Госдуму проголосовали 18% избирателей Татарстана

К 15.00 первого дня выборов депутатов Госдумы VIII созыва явка по Татарстану составила 18% от общего числа избирателей. Такие данные опубликованы в системе ГАС «Выборы».

В целом принять участие в голосовании могут 2 931 939 татарстанцев.

По данным ЦИК РТ, за этот период не было зарегистрировано жалоб на нарушения избирательного законодательства. Серьезных нарушений, которые бы могли повлиять на ход голосования, также не зафиксировано.

Напомним, сегодня в 8 утра в Татарстане начали работу более 2,8 тыс. избирательных участков. Голосование будет проходить в течение трех дней — по 19 сентября. Параллельно с выборами в Госдуму в республике проходят довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.