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Происшествия 26 октября 2026 19:32

За секунды до гибели: пешеход, сбитый насмерть «Ладой» в РТ, попал на видео

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За секунды до гибели: пешеход, сбитый насмерть «Ладой» в РТ, попал на видео

Смертельный наезд на пешехода произошел сегодня в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообащет Госавтоинспекция республики. По данным правоохранителей, 55-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость и сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

В результате происшествия пешеход скончался на месте. Его пол и возраст в сообщении не приводятся. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Момент, предшествующий смертельному ДТП, попал на видео.

#сбили насмерть #смертельный наезд на пешехода #госавтоинспекция рт
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