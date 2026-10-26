За секунды до гибели: пешеход, сбитый насмерть «Ладой» в РТ, попал на видео

Смертельный наезд на пешехода произошел сегодня в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообащет Госавтоинспекция республики. По данным правоохранителей, 55-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость и сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

В результате происшествия пешеход скончался на месте. Его пол и возраст в сообщении не приводятся. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Момент, предшествующий смертельному ДТП, попал на видео.