За растление ребенка Верховный суд Татарстана приговорил нижнекамца к 16 годам колонии

Сегодня Верховный суд РТ вынес приговор по делу нижнекамца Сергея Карнаухова. Его признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста.

Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 16 лет, с лишением права заниматься педагогической, воспитательной и тренерской деятельностью с лицами не достигшими 18-летнего возраста сроком на 10 лет. Помимо этого, Карнаухову назначили принудительное лечение у психиатра в колонии.

Сам Карнаухов заявил журналистам, что не отрицает, ранее он «замарался» таким же преступлением, но в этот раз невиновен.

«Я надеюсь, что суд разберется, я эту девочку в глаза не видел. Никогда в этом парке не ходил. Меня признали виновным, потому что я уже был осужден по такой же статье и искать никого не надо. Это сделал другой человек. Сейчас так могут любого посадить, если я один раз замарался, так это что, на всю жизнь виновен теперь?» – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Государственный обвинитель Ленара Чуркина рассказала «Татар-информу», что в прениях запрашивала для подсудимого 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а также запрет заниматься определенной деятельностью, связанной с детьми, сроком на 15 лет.

По версии следствия, в августе прошлого года мужчина увидел 7-летнюю девочку в парке и продемонстрировал ребенку гениталии. Позже мужчину задержали, девочка смогла его познать, другие свидетили также опознали Карнаухова.

Ранее Карнаухова уже привлекали к уголовной ответственности по этой же статье. В 2014 году мужчина оголился перед двумя 9-летними девочками, с которыми ранее не был знаком. Он отбывал наказание в колонии строгого режима, и уже в 2020 году вышел на свободу, но через два года произошел рецедив.