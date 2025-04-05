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Происшествия 5 апреля 2025 21:37

За сегодня пожарные в Татарстане 8 раз выезжали на тушение горящей травы

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С начала суток в разных районах Татарстана пожарные восемь раз выезжали тушить горящую сухую траву.

В Казани произошли 4 таких пожара – горели трава и мусор. «Татар-информ» рассказывал сегодня, как на улице Гаврилова на берегу Казанки горел камыш. Причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В Елабужском районе камыш горел на площади в 300 кв. метров, в Тукаевском районе РТ площадь такого же горящего камыша составила 400 квадратов.

В Высокогорском районе горела сухая трава, площадь возгорания составила 300 кв. метров, в Лаишевском трава горела на 200 квадратах.

Кроме того, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в Нижнекамском районе горел садовый домик, а в Высокогорском – частный сарай.

МЧС России напоминает – в такую сухую погоду особенно опасно бросать окурки, и жечь мусор и траву! В целях безопасности, ее лучше скосить и убрать в компостную яму. Потушить ландшафтный пожар в ветреную сухую погоду очень сложно. Малейшая искра или брошенный окурок могут стать настоящим стихийным бедствием!

Уже скоро в Татарстане введут особый противопожарный режим.

#горит трава #горит сухая трава
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