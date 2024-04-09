За счет бюджета РТ в Лаишевском районе капитально отремонтируют один детсад

Фото: пресс-служба Лаишевского района

В Лаишевском районе приступили к капитальному ремонту детского сада по республиканской программе. Это единственное дошкольное учреждение, которое попало в программу капремонта. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе муниципалитета, на эти цели из бюджета Татарстана направлено 87,7 млн рублей.

Дошкольное учреждение «Солнышко» в селе Нармонка построено в 1979 году и рассчитано на 120 мест.

В настоящий момент специалисты приступили к ремонту фасада, крыши и стен здания, замене окон и напольного покрытия. Также для дошкольного учреждения закупят новую мебель и техническое оборудование, чтобы обеспечить малышам максимальный комфорт и современные условия обучения и развития. Завершить ремонт планируется осенью 2024 года.

Также в этом году ремонту подлежит школа в селе Песчаные Ковали, пищеблоки в гимназии №1 города Лаишево, Пелевской и Орловской школах.

Обновление детского сада «Солнышко» в селе Нармонка соответствует целям и задачам национального проекта «Демография». Нацпроекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.