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За счет бюджета РТ в Лаишевском районе капитально отремонтируют один детсад
В Лаишевском районе приступили к капитальному ремонту детского сада по республиканской программе. Это единственное дошкольное учреждение, которое попало в программу капремонта. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе муниципалитета, на эти цели из бюджета Татарстана направлено 87,7 млн рублей.
Дошкольное учреждение «Солнышко» в селе Нармонка построено в 1979 году и рассчитано на 120 мест.
В настоящий момент специалисты приступили к ремонту фасада, крыши и стен здания, замене окон и напольного покрытия. Также для дошкольного учреждения закупят новую мебель и техническое оборудование, чтобы обеспечить малышам максимальный комфорт и современные условия обучения и развития. Завершить ремонт планируется осенью 2024 года.
Также в этом году ремонту подлежит школа в селе Песчаные Ковали, пищеблоки в гимназии №1 города Лаишево, Пелевской и Орловской школах.
Обновление детского сада «Солнышко» в селе Нармонка соответствует целям и задачам национального проекта «Демография». Нацпроекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.
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