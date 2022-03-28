За сброс грязных стоков в Улему в Татарстане оштрафован руководитель организации

Сброс сточных вод в реку с превышениями по нефтепродуктам обнаружили экологи в Тетюшском районе Татарстана. Нарушитель оштрафован, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Нарушение правил водопользования стало причиной сброса загрязненных сточных вод в реку Улема. Превышения предельно допустимых концентраций в водоеме рыбохозяйственного назначения зафиксировали экологи», – сказано в сообщении.

В отчете организации сотрудники природоохранного ведомства обнаружили превышения предельно допустимых концентраций по биологическому потреблению кислорода, аммоний-иону и нефтепродуктам.

За нарушение Водного кодекса РФ должностное лицо организации привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты». Размер штрафа составил 10 тыс. рублей.