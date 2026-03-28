За сбор подснежников россиянам может грозить до 8 лет лишения свободы

Фото: пресс-служба Минприроды России / www.mnr.gov.ru

Максимальное наказание в виде лишения свободы до восьми лет может грозить россиянам за незаконный сбор первоцветов, включая подснежники. Об этом сообщил адвокат Александр Караваев.

«Сбор первоцветов может влечь за собой уголовную ответственность», – отметил он в беседе с ТАСС, уточнив, что закон запрещает умышленное уничтожение или повреждение особо ценных растений, включенных в Красную книгу России и охраняемых международными договорами.

По словам Караваева, перечень особо ценных растений и грибов утвержден Правительством РФ. Уголовно наказуемы также их незаконная добыча, сбор, хранение, перевозка, пересылка или продажа, включая продукты и производные.

«Повышенная ответственность установлена за такие действия с использованием служебного положения и с их публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и в сети Интернет, а также совершенные группой лиц», – добавил адвокат.

Прострел весенний Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что уголовная ответственность за незаконные действия с первоцветами наступает с 16 лет. К первоцветам относятся раннецветущие многолетние растения, которые появляются сразу после таяния снега, в том числе подснежники, прострел, пролеска, гиацинты и крокусы, многие из которых занесены в Красную книгу.