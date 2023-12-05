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За сбор персональных данных без согласия владельца в РФ будут штрафовать до 1,5 млн
В третьем и окончательном чтении депутаты Госдумы приняли закон об ужесточении наказаний за нарушение требований в области размещения биометрических данных граждан, сообщается на сайте Госдумы РФ.
Согласно документу, новая статья предусматривает административную ответственность за подобные нарушения. Так, за незаконное размещение и обновление личных данных должностные лица будут оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей, а организации – на сумму до 1 млн рублей.
Ужесточается также наказание за нарушения, вроде сбора персональных данных без согласия владельцев. За это должностные лица могут быть оштрафованы на 300 тысяч рублей, а при повторном нарушении – на 500 тысяч рублей. Предприниматели, если повторно нарушат закон, получат штраф до 1 млн рублей, а организации – до 1,5 млн рублей.
Также в соответствии с поправками в случае составления протоколов должностными лицами Роскомнадзора рассматривать дела о нарушении размещения и обновления биометрических сведений будут суды.
Кроме того, в пределах своих полномочий такие дела сможет рассматривать Центральный банк РФ.
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