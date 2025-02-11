За санитарные нарушения суд остановил работу частного пансионата для пожилых в Казани

Фото: Роспотребнадзор по РТ

После проверки Роспотребнадзора по Татарстану суд приостановил работу пансионата для пожилых людей «Золотые годы», который находится на улице Сафиуллина в Казани.

В работе пансионата были выявлены многочисленные нарушения санитарных правил.

Выяснилось, что часть спальных комнат организована на 5-7 человек при допустимой вместимости не более 3 человек, часть жилых комнат не оборудована мебелью, отсутствуют съемные чехлы на мягкой мебели, отсутствуют условия для раздельного хранения чистого и грязного белья.

Кроме того, не представлены акты обследования технического состояния вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, на территории пансионата не благоустроена зона для отдыха проживающих.

Постановлением Приволжского районного суда Казани деятельность пансионата приостановлена на 90 суток.