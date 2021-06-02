За санитарно-экологический двухмесячник татарстанцы ликвидировали более 3 тыс. свалок

На полигоны вывезено более 400 тыс. кубометров отходов и посажено более 700 тыс. деревьев и кустарников за время санитарно-экологического двухмесячника, завершившегося в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В ходе надзорных мероприятий было выявлено более 3,8 тыс. мест несанкционированного размещения отходов, 96% которых устранены. Во время авиоблетов проинспектировано 33 района, в ходе авиамониторинга выявлено 1,2 тыс. нарушений. Также проводились комиссионные объезды полос отвода Казанского региона Горьковской и Куйбышевской железных дорог и прилегающей к ним территории. Было обследовано 270 км примыкающих к железной дороге площадей», — сказано в сообщении.

Участниками различных мероприятий по расчистке территорий от мусора стали более 780 тыс. человек. В уборке территорий было задействовано более 21 тыс. единиц техники. Муниципалитеты, достигшие лучших показателей, отмечены наградами. В Доме Правительства РТ сертификаты вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов. По итогам конкурса «Лучшее муниципальное образование» победителями стали Сабинский и Альметьевский районы. Среди городских округов победителем стала Казань.