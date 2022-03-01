В Татарстане оштрафовали предприятие за самовольный забор воды в двух реках

Самовольный забор воды сразу на двух реках — Урсалинке и Кичуе — обнаружили экологи в ходе рейдов в Татарстане. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан при обследовании территории Альметьевска и Альметьевского района выявили факты самовольного пользования водными объектами. Забор воды осуществлялся с рек Урсалинка и Кичуй. В ходе административного расследования выяснилось, что нарушитель — предприятие, оказывающее услуги по горизонтально направленному бурению», — сказано в сообщении.

Также инспекторы обнаружили транспортные средства, принадлежащие этой подрядной организации, в водоохранной зоне. В отношении юридического лица составлены протоколы об административных правонарушениях по двум статьям. Согласно статье 7.6 КоАП РФ (Самовольное занятие водного объекта), такое нарушение чревато штрафом для юрлиц в размере до 150 тыс. рублей.

Кроме того, по статье 8.42 ч.1 КоАП РФ (Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) наказание для юрлиц составляет от до 400 тыс. рублей.