За рыбалку на территории ГЭС можно получить реальный срок

Проникновение на территорию ТЭЦ и ГЭС чревато реальным сроком ограничения свободы, сообщают в пресс-службе «Татэнерго».

Так, к примеру, житель Набережных Челнов получил 7 суток ареста за рыбалку в запретной зоне акватории Нижнекамской ГЭС. Рыбака задержали полицейские, в отношении него был составлен административный протокол.

В ведомстве отметили, что несмотря на пропускной режим, акватория плотины Нижнекамской ГЭС все еще притягивает определенную категорию любителей рыбалки. Между тем потенциальным нарушителям стоило бы принять во внимание изменение законодательства в этой части. С апреля 2023 года предусмотрена ответственность за самовольное проникновение на такого рода объекты.

За шесть месяцев 2023 года охранниками Нижнекамской ГЭС задержано 12 рыбаков. Нарушители получили штрафы в размере 2000 рублей.

Теперь же рыбакам грозит штраф до 200 тысяч рублей с конфискацией орудия, обязательные работы или арест до пятнадцати суток. Таким образом, согласно изменениям в законе, можно не только получить штраф или административный арест, но и лишиться лодки, яхты, катера и др.