news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
22 июня 2021  13:00
Полина Шевчук

За рулем легковушки, которая специально сбила пешехода под Казанью, был подросток

news_top_970_100

Как удалось установить следствию, вечером 8 июня 
13-летний подросток за рулем «Жигулей» сбил в поселке Боровое Матюшино сверстника, после чего скрылся. Пострадавший получил ушибы и ссадины.

Виновника ДТП нашли и допросили. Он рассказал, что хотел подъехать к юноше и поговорить, но не справился с управлением и сбил парня. Увидев, что тот поднимается, решил уехать.

Также установлено, что машина принадлежит пожилой женщине, которая проживает в другом регионе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по  статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на камеры видеонаблюдения попало, как легковушка специально сбивает пешехода.

#сбил ребенка #следком рт
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное