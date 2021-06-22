За рулем легковушки, которая специально сбила пешехода под Казанью, был подросток

Как удалось установить следствию, вечером 8 июня

13-летний подросток за рулем «Жигулей» сбил в поселке Боровое Матюшино сверстника, после чего скрылся. Пострадавший получил ушибы и ссадины.

Виновника ДТП нашли и допросили. Он рассказал, что хотел подъехать к юноше и поговорить, но не справился с управлением и сбил парня. Увидев, что тот поднимается, решил уехать.

Также установлено, что машина принадлежит пожилой женщине, которая проживает в другом регионе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на камеры видеонаблюдения попало, как легковушка специально сбивает пешехода.