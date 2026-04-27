«За Родину, за Победу»: 67-й гуманитарный конвой из Заинска доставил помощь бойцам СВО
Жители Заинского района направили в зону специальной военной операции 67-й гуманитарный конвой, приурочив миссию к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Доставку груза возглавил глава района Разиф Каримов.
Торжественные проводы состоялись 21 апреля у памятника Воину-освободителю. В них приняли участие представители трудовых коллективов, предприниматели, волонтеры и жители города.
Груз был сформирован по заявкам военнослужащих. В его состав вошли автомобиль «Лада Ларгус», два кроссовых мотоцикла, генераторы, строительные материалы, автозапчасти, шины, утеплители, двигатель для автобуса ПАЗ, фанера и плиты ОСП, 250 комплектов маскировочных сетей, медикаменты, нательное белье, средства гигиены, продукты и сладости. Также бойцам передали свежие номера районных газет и именные праздничные посылки.
«Сегодня более 600 наших земляков выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Их стойкость во многом зависит от надежного тыла. Этот груз стал возможен благодаря усилиям волонтеров, предприятий, предпринимателей и всех неравнодушных жителей», – отметил заместитель главы района Петр Уразайкин.
В состав делегации вошли представители молодежной политики, благотворительных организаций, ветеранских объединений, а также водители, обеспечившие доставку груза.
Общая протяженность маршрута составила около 6 тыс. км – от Луганска до Херсонской области. Помощь была распределена по 12 точкам – воинским частям и госпиталям.
Во время разгрузки на одной из точек участие в работе принял заместитель премьер-министра Татарстана Ринат Садыков.
Обратно делегация доставила технику, требующую ремонта, включая генераторы, автомобиль и мотоцикл.
Глава района Разиф Каримов в ходе поездки поздравил военнослужащих с наступающим Днем Победы, пожелав им здоровья и скорейшего возвращения домой.
В администрации района подчеркнули, что работа по поддержке участников специальной военной операции будет продолжена.
В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.
«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.
Материал подготовлен при участии Эндже Аглямовой.
Фото: пресс-служба Заинского района РТ.