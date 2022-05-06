За решетку отправится житель РТ, который зарезал водителя, не уступившего ему дорогу

В Татарстане вынесен приговор 35-летнему жителю Менделеевского района. Мужчина был признан виновным в убийстве, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, в ночь на 5 февраля 2022 года нетрезвый мужчина повздорил с водителем Toyota, который не уступил ему дорогу. Дебошир стал бить ногой по бамперу авто. Когда водитель вышел на улицу, злоумышленник дважды ударил его ножом в грудь. Пострадавший попытался уехать, однако от полученных ранений скончался за рулем.

Свою вину татарстанец признал. Суд назначил ему 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

