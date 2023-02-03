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Ру Тат
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Происшествия
3 февраля 2023  10:29

За решетку отправится татарстанец, который во время ссоры в гараже зарубил брата

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В Татарстане вынесен приговор 35-летнему жителю Муслюмовского района республики. Он признан виновным в убийстве, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде установлено, что в июле прошлого года нетрезвый мужчина в гараже во время ссоры несколько раз ударил брата топором по голове. От полученных травм мужчина скончался.

Кроме того, в марте того же года злоумышленник забрался в чужой дом, откуда вынес газовый котел и два радиатора.

Мужчина был признан виновным. Ближайшие 8,5 дет он проведет в колонии строгого режима.
 

#Убийство #Прокуратура РТ
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