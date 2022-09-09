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Ру Тат
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Происшествия
9 сентября 2022  08:35
Полина Шевчук

За решетку отправится казанец, который во время застолья поджег брата возлюбленной

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В Казани вынесли приговор 36-летнему мужчине. Он был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено следствием, в конце ноября прошлого года мужчина устроил застолье с возлюбленной и ее братом. Во время посиделок между мужчинами произошел конфликт. В результате злоумышленник облил горючей жидкостью оппонента и поджег.

Пострадавшего с ожогами доставили в больницу, где он через 5 дней скончался.

Свою вину подсудимый не признал. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

 

#поджигатель #поджог #Прокуратура РТ
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