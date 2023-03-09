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За решетку отправился татарстанец, который отказался снимать тонировку с авто
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В Альметьевске на улице Ленина автоинспекторы остановили затонированный автомобиль Honda. За рулем иномарки находился 28-летний мужчина. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.
При проверке выяснялось, что ранее он уже привлекался за аналогичное нарушение. Водитель должен был снять тонировку со стекол, но не сделал этого.
По решению суда любителю тонировки придется провести 3 суток под арестом.
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