За решетку отправился татарстанец, который отказался снимать тонировку с авто

В Альметьевске на улице Ленина автоинспекторы остановили затонированный автомобиль Honda. За рулем иномарки находился 28-летний мужчина. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

При проверке выяснялось, что ранее он уже привлекался за аналогичное нарушение. Водитель должен был снять тонировку со стекол, но не сделал этого.

По решению суда любителю тонировки придется провести 3 суток под арестом.