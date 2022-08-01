За решетку отправились два жителя Москвы, пойманные в РТ с 1,5 кг мефедрона и амфетамина

В Верхнеуслонском районом суде Татарстана вынесен приговор двоим жителям Москвы. Мужчин признали виновными по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...», сообщает пресс-служба УФСБ России по РТ.

В сентябре прошлого года в Верхнеуслонском районе РТ оперативники УФСБ России по Татарстану совместно с коллегами из МВД по РТ остановили автомобиль, в котором находились 34-летний и 30-летний жители Москвы. У мужчин было изъято более 1,5 кг наркотиков – мефедрона и амфетамина.

Выяснилось, что наркотики злоумышленники забрали в тайнике в Новгородской области и везли его в Нижнекамск, а далее в Башкирию. Там наркокурьеры должны были расфасовать и продать наркотики.

Суд приговорил наркодилеров к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

