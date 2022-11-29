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Ру Тат
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Происшествия
29 ноября 2022  15:15
Павел Климчак

За решетку отправили жителя Новгорода, которого поймали в Татарстане с двумя пистолетами

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В декабре прошлого года 35-летний житель Новгородской области купил у неустановленного лица два пистолета, чтобы в дальнейшем продать их в Башкортостане. Оружие он забрал в тайнике в Подмосковье. Однако, когда он проезжал Татарстан, автоинспекторы остановили его и во время осмотра авто обнаружили их.

На мужчину возбудили уголовное дело за попытку продажи оружия, свою вину он признал лишь частично. Суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима.

Также у мужчины был неустановленный пока сообщник. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#покупка оружия
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