За решетку отправили жителя Новгорода, которого поймали в Татарстане с двумя пистолетами

В декабре прошлого года 35-летний житель Новгородской области купил у неустановленного лица два пистолета, чтобы в дальнейшем продать их в Башкортостане. Оружие он забрал в тайнике в Подмосковье. Однако, когда он проезжал Татарстан, автоинспекторы остановили его и во время осмотра авто обнаружили их.

На мужчину возбудили уголовное дело за попытку продажи оружия, свою вину он признал лишь частично. Суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима.

Также у мужчины был неустановленный пока сообщник. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.