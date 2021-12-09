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Ру Тат
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Происшествия
9 декабря 2021  10:25
Полина Шевчук

За решетку отправили казанца, который третий раз попался пьяным за рулем

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Как было установлено в суде, 22 января 2021 года 40-летний ранее судимый житель Казани был пойман сотрудниками ГИБДД пьяным за рулем. Как сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, мужчина уже дважды был судим за аналогичное правонарушение.

Казанца признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ближайшие восемь месяцев он проведет в колонии общего режима.
 

 

#пьяный за рулем #гибдд рт
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