Казанская компания стала фигурантом антимонопольного дела за рекламу под видом квитанций

Компания «Газ Сфера» из Казани подала иск в Арбитражный суд РТ к Управлению Федеральной антимонопольной службы, пытаясь оспорить ее решение и предписание.

В начале этого года в УФАС пожаловался один из горожан, Искандер Манжиков. В своем заявлении он обращал внимание на то, что ООО «Газ Сфера» распространяет свои рекламные листовки по почтовым ящикам в многоквартирных домах Казани под видом квитанции государственных учреждений.

И действительно: УФАС по РТ признало рекламу упомянутой компании ненадлежащей. По мнению антимонопольной службы, распространение листовок в жилых кварталах, которые по оформлению схожи с квитанциями горгаза, противоречит требованиям федерального закона «О рекламе». ООО «Газ Сфера» было выдано предписание о прекращении нарушения законодательства.

Кроме того, компанию обязали в 20-дневный срок прекратить распространение в многоэтажных домах информации о своих услугах, вызывающих прямые ассоциации с государственным учреждением. Нарушителя также обязали в 10-дневный срок представить в татарстанское УФАС России письменные доказательства исполнения предписания.

Не согласившись с вердиктом УФАС, компания обратилась в суд. Арбитражный суд РТ отметил, что, сообщая потребителям не соответствующие действительности сведения, недобросовестная и недостоверная реклама способна нарушить права или интересы граждан. УФАС установило, что информация компании «Газ Сфера» адресована неопределенному кругу лиц. Ее объектом являются услуги по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования.

Анализ показал, что рекламный материал не просто схож по своей форме с квитанцией за обслуживание газового оборудования, но также содержит «лицевой счет», почтовый адрес жилого помещения, реквизиты, «№ договора», QR-код для оплаты, стоимость услуг и прочее, хотя фактически таковым документом не является. Тем самым потребители могут быть введены в заблуждение.

Также суд отметил, что недопустимо взимать плату за эти услуги в то время как фактически договор между сторонами не заключен. ООО «Газ Сфера» было отказано в иске. Однако компания подала на решение суда апелляционную жалобу.