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За рекламную рассылку Татарстанское УФАС возбудило дело на торговый дом Askona
Татарстанское УФАС возбудило дело в отношении компании Askona о нарушении закона «О рекламе». Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Как выяснилось, покупатель, сообщивший о навязанной рекламной рассылке, отказался от регистрации в личном кабинете и не стал подтверждать регистрацию при оформлении покупки. Получив первые сообщения с буквенного номера «АСКОНА», мужчина обратился за помощью в антимонопольную службу.
В свою очередь в компании свое право на отправку сообщений объяснили тем, что клиент назвал код из смс, присланного ему при покупке в розничном магазине
В связи с наличием в действиях торгового дома нарушения статьи « Распространение рекламы допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы» закона «О рекламе», сотрудники УФАС Татарстана возбудили дело.
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