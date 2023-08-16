За рекламную рассылку Татарстанское УФАС возбудило дело на торговый дом Askona

Татарстанское УФАС возбудило дело в отношении компании Askona о нарушении закона «О рекламе». Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Как выяснилось, покупатель, сообщивший о навязанной рекламной рассылке, отказался от регистрации в личном кабинете и не стал подтверждать регистрацию при оформлении покупки. Получив первые сообщения с буквенного номера «АСКОНА», мужчина обратился за помощью в антимонопольную службу.

В свою очередь в компании свое право на отправку сообщений объяснили тем, что клиент назвал код из смс, присланного ему при покупке в розничном магазине

В связи с наличием в действиях торгового дома нарушения статьи « Распространение рекламы допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы» закона «О рекламе», сотрудники УФАС Татарстана возбудили дело.