За разработку подходов к лечению заболеваний нервной системы наградили ученого из Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Накануне Дня российской науки несколько ученых из Татарстана удостоены почетных званий «Заслуженный деятель науки РТ». Государственные награды вручил сегодня в Казанском Кремле Раис РТ Рустам Минниханов.

В числе награждаемых – директор Института нейронаук, завкафедрой нормальной физиологии Казанского государственного медицинского университета Марат Мухамедьяров.

«Я занимаюсь изучением механизмов работы мозга и разработкой подходов к лечению заболеваний нервной системы. И для меня эта награда – признание того, что мы занимаемся действительно очень важным для нашей страны делом», – сообщил он «Татар-информу».

Ученый исследует нейродегенеративные заболевания – болезни Альцгеймера, Паркинсона, бокового амиотрофического склероза.

«Проблема, конечно же, глобальная. Во всем мире люди болеют, сейчас около 65 млн человек с этими болезнями. И, к сожалению, нет эффективных способов лечения. Мы как раз хорошо продвинулись в этом направлении, в области фундаментальной науки. Мы понимаем, почему эти заболевания развиваются и нацелены на разработку подходов к лечению таких болезней», – пояснил Мухамедьяров.

Мужчина пришел в науку 25 лет назад. Он – потомственный ученый: прадедушка был народным комиссаром здравоохранения ТАССР, бабушка тоже трудилась в этой сфере, мама работала врачом. В науку привел интерес к медицине с малых лет и огромное желание помогать людям.