За разлив бетона в промзоне Нижнекамска экологи оштрафуют владельца грузовика

Место разлива бетонной жидкости в Нижнекамске оперативно проинспектировали сегодня экологи. Общая площадь загрязнения составила 12 кв. метров, в ближайшее время будет дана оценка негативного воздействия на окружающую среду, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Сообщение о сбросе жидких отходов на почву поступило в Закамское территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Житель Нижнекамска на камеру телефона зафиксировал, как грузовая машина сливает отходы бетонной смеси на землю промышленной зоны Нижнекамска.

Экологи выехали на место и взяли пробы почвы для определения класса опасности отхода. Чтобы определить собственника автотранспорта они направили запрос в отдел МВД России по Нижнекамскому району. Нарушителю будет выдано предостережение и предъявлен ущерб, причиненный почве.