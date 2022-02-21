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Наука и образование
21 февраля 2022  11:24
Егор Никитин

За пятилетку в Казани построили 34 новых детских сада

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За прошедшие пять лет для жителей татарстанской столицы создали 34 новых детских сада на 7,5 тыс. мест. Из них в 2021 году были построены восемь детских садов. Такие данные на XII сессии Казанской городской думы привел мэр Казани Ильсур Метшин.

«В прошлом году в Казани построено восемь детских садов. Таким образом, за пять лет в городе построены 34 новых детских сада более чем на 7,5 тыс. мест. Отремонтирован еще 51 садик», — рассказал участникам сессии казанский градоначальник.

Метшин добавил, что за этот же период было построено 12 новых школ для 15 тыс. учеников. Из них в прошлом году были открыты три новых образовательных учреждения. 

«Отремонтированные и построенные школы оснащены всем необходимым — предметными кабинетами, актовыми и спортивными залами, бассейнами. Созданы условия для организации здорового питания детей: сегодня 82% школьников получают сбалансированное горячее питание. В 113 школах обустроены современные школьные рестораны, идет переформатирование работы оставшихся столовых», — отметил Ильсур Метшин.

В заключение он добавил, что внимание властей города и республики к образованию уже дает свои плоды. Так, средние баллы ЕГЭ по русскому языку, математике, химии и английскому языку превышают средние показатели по стране. Выросло число стобалльников: в 2021 году их было 125 вместо 98 в 2020 году.

#открытие школы #строительство школ
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