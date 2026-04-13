За пять ярмарочных дней татарстанцы купили сельхозпродукцию на 466 млн рублей

За пять ярмарочных дней в Татарстане фермеры продали сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 466,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По итогам пяти ярмарочных недель реализовано 560,3 тонны овощей, 93,2 тонны разливного молока, 144,1 тонны сахара, 897,9 тыс. штук куриных яиц, 487,2 тонны мяса, в том числе 255,8 тонны говядины. Для проведения ярмарок было задействовано более 4,6 тыс. единиц транспорта», – говорится в сообщении.

Весенние сельскохозяйственные ярмарки открылись в Татарстане 14 марта, их работа продлится до 26 апреля.

Поддержка малых форм хозяйствования соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».