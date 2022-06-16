За пять месяцев ГИБДД РТ наказала 443 водителя грузовиков за попытку скрыть перегруз

За пять месяцев этого года сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 443 водителя большегрузов, которые пытались избежать наказания за перегруз. Они специально ездили со скрытыми и нечитаемыми номерами или на крайне низкой скорости, создавая тем самым помехи другим водителям.

«К таким способам ухода от ответственности грузоперевозчики прибегают, проезжая через автоматические пункты весового и габаритного контроля. В Татарстане на региональных дорогах действуют 14 пунктов, ещё четыре — на стадии строительства. Приборы фиксируют параметры транспортного средства и передают информацию в ГИБДД. В случае нарушения правил грузоперевозок выносится соответствующий штраф», — сообщила Евгения Насибуллина, ведущий специалист ГБУ «Безопасность дорожного движения».

За этот же период в ГБУ «БДД» поступило пять обращений от районных органов власти с просьбой усилить работу по весовому и габаритному контролю на дорогах, которые подверглись разрушению из-за езды на них большегрузов. Об этом сообщили в ГБУ «Безопасность дорожного движения».