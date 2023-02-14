Жалобы на нарушения в сфере экологии в Татарстане за пять лет сократились в 2,6 раза

Экологическим просвещением в настоящее время охвачена треть жителей Татарстана, а количество жалоб на нарушения в сфере экологии уменьшилось за пять лет в 2,6 раза. Такие данные привел сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«Каждый третий житель республики принимает активное участие в экологических мероприятиях. Если в 1992 году — в год образования Министерства экологии и природных ресурсов — в регионе экологическим просвещением было охвачено порядка 7% населения, то по итогам 2022 года данный показатель составил 34%», — отметил он на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике в Казани.

Замглавы Минэкологии РТ озвучил результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Оказывается, в системе ценностей современного общества вопросы экологии стоят на пятом месте. Более значимыми для людей остаются только вопросы здоровья, семьи, безопасности и материального положения.

«Это значит, что все больше людей начинают волновать проблемы загрязнения атмосферного воздуха, воды, почвы, отходов. Экологическое просвещение является одним из основных инструментов формирования общественного экологического сознания», – констатировал Тарнавский.

Население региона становится экологически ориентированным, уверен он. Об этом свидетельствует социологический опрос, который был организован экологами совместно со специалистами КФУ. Выяснилось, что 81% опрошенных людей интересуются вопросами экологии и одобряют деятельность экологических движений.

Спикер напомнил, что на протяжении ряда лет республика лидирует во всероссийской акции «Вода России». Так, в прошлом году более 300 тыс. татарстанцев приняли участие в субботниках. Общими усилиями удалось очистить от бытового мусора более 8,5 тыс. километров прибрежных территорий.

«Благодаря общим усилиям нам удалось второй год подряд стать первыми в рейтинге регионов. В этом году перед нами стоит не менее амбициозная задача, в достижении которой мы рассчитываем на поддержку населения республики», – подчеркнул Тарнавский.

Кроме того, ежегодно жители республики принимают активное участие во всероссийском «Экологическом диктанте». Основная цель акции заключается в популяризации экологических знаний среди различных слоев населения. По результатам 2021 года Татарстан признан лидером по количеству победителей первой степени. Поэтому в прошлом году Казань стала центральной площадкой «Экодиктанта», более 100 тыс. жителей стали участниками акции. По итогам 2022 года Татарстан был признан самым активным регионом в категории участников старше 18 лет среди экологов. Кроме того, в прошлом году были более активными работники промышленных предприятий.