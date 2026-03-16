За пять лет в Татарстане выплаты получили 39 молодых специалистов лесной отрасли

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в 2025 году в Татарстане был увеличен размер единовременных выплат для молодых специалистов лесной отрасли. Об этом сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Выпускники профессиональных образовательных организаций теперь могут получить 300 тысяч рублей вместо прежних 150 тысяч, а выпускники высших учебных заведений – 500 тысяч рублей вместо 300 тысяч», – отметил он.

Претендовать на получение поддержки могут специалисты в возрасте до 35 лет, окончившие учебные заведения лесного профиля. Ключевое требование – трудоустройство в учреждения, подведомственные Министерству лесного хозяйства РТ, с обязательством отработать не менее трех лет с момента заключения соглашения.

В 2025 году 8 молодых специалистов пополнили ряды работников лесного хозяйства Татарстана. С 2020 года по этой программе поддержку получили 39 человек.