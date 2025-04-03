За пять лет в Татарстане вдвое снизилось время аварийных отключений света

За пять лет в Татарстане вдвое снизилось время аварийных отключений электроэнергии. Такие цифры привел гендиректор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев на заседании Кабинета Министров РТ по вопросам энергоресурсоэффективности в Международном выставочном центре «Казань ЭКСПО».

«За последние 5 лет по республике при аварийных отключениях индекс SAIDI – это средняя продолжительность отключения на одного потребителя – снизился на 52%. Было 57 минут, стало 27 минут. Индекс SAIFI средней частоты отключения потребителя тоже снизился. Если раньше отключался каждый четвертый, сейчас отключается каждый седьмой», – сообщил Фардиев.

Средняя продолжительность плановых отключений в «Сетевой компании» составляет более 4 часов. По мнению Фардиева, с этим показателем «надо поработать».

«Здесь большие у нас резервы. Это новые технологии, которые надо применять почаще, и новые типовые решения работы под напряжением», – сказал гендиректор компании.

Средняя длительность отключений электроэнергии по вине «Сетевой компании» снизилась до 10 минут. По Татарстану этот показатель в 2,5 раза выше. Фардиев предложил выработать единое решение, чтобы снизить число, часто и продолжительность таких отключений.

Глава «Сетевой компании» доложил, что объем услуг по передаче электроэнергии в 2024 году составил 27,5 млрд кВт ч – рост в 5,2 раза к уровню 2023-го. Выручка компании составила 42,1 млрд рублей.